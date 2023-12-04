Москва, 4 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН продолжит вносить вклад в урегулирование острых мировых проблем, заявил 4 декабря президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Москва будет последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений.

Российский лидер затронул тему палестино-израильского конфликта, который, по словам Путина, приобрёл черты гуманитарной катастрофы.

«В случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей её трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, власти Израиля начали операцию «Железные мечи» против ХАМАС после того, как 7 октября страна подверглась ракетной атаке из сектора Газа, а также проникновению боевиков на территорию Израиля. Военное крыло радикального палестинского движения объявило, что осуществило атаку в рамках операции «Потоп Аль-Аксы». ЦАХАЛ за несколько дней взяла под контроль населённые пункты у границы с Газой и стала наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, Израиль блокировал поставку в анклав воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива, а в конце октября приступил к наземной фазе операции.

Позднее стороны объявляли перемирие на период обмена заложниками. Начальник израильского генштаба Герци Халеви заявил 3 декабря, что войска перешли к активным боевым действиям в южной части анклава.

Президент России ранее в послании палестинскому коллеге Махмуду Аббасу подчеркнул, что кровопролитный ближневосточный конфликт приносит сегодня неисчислимые страдания мирным жителям Палестины. Глава государств также назвал ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта создание суверенного государства Палестина в границах 1967 года.