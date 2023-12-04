Москва, 4 декабря, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал послов иностранных государств посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, чтобы посмотреть, чем живёт страна. Об этом российский лидер заявил на церемонии вручения верительных грамот новым иностранным послам в РФ.

Администрация президента РФ

«Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть (выставку. — Прим. ред.), и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живёт, — страна, в которой вам предстоит работать и прожить несколько лет», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, президент России 4 декабря впервые посетил выставку «Россия», которая работает на ВДНХ с 4 ноября. Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Российский лидер прогулялся по залу «Патриотизм», осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвящённые выдающимся деятелям науки и культуры, а также осмотрел «Аллею славы» спортсменов.

Кроме того, Путин посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», где представлены инсталляции, которые рассказывают о современных достижениях промышленности в регионах. Помимо этого, российский лидер осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года, гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций, а также открыты 13 экскурсионных маршрутов.

По данным организаторов, посещаемость выставки-форума «Россия» побила рекорд. Только в первый день работы её посетили более 190 тысяч человек.