Москва, 4 декабря, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Активность России в мировых делах будет только нарастать. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Как бы кто ни хотел, но наша активность в мировых делах будет только нарастать. И в наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия будет первой председательствовать в расширенном БРИКС и сделает всё возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации.

Путин напомнил, что в 2024 году Россия будет выполнять председательские функции в СНГ и продолжать активно развивать интеграционные процессы в ЕАЭС.

Российский лидер добавил, что Москва проводит независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыта к конструктивному партнёрству со всеми странами и не приемлет блоковую конфронтацию. Россия не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было, подчеркнул Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок.

28 ноября Путин заявил, что Россия укрепляется в качестве мировой державы, и что без России невозможно справедливое мироустройство. Глава государства подчеркнул, что отстаивание суверенитета и справедливости носит в России национально-освободительный характер, так как связано с благополучием всего российского народа и историческим правом страны оставаться сильной и независимой державой.