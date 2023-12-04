Москва, 4 декабря, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева избрали сопредседателем Союза театральных деятелей России (СТД). Об этом заявил новоизбранный председатель организации Владимир Машков на внеочередном съезде СТД.

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«Утвердить Валерия Абисаловича Гергиева, нашего замечательного художника, великого человека, полного энергией, знанием своего дела, сопредседателем Союза театральных деятелей по музыкальному направлению», — заявил Машков.

В секретариат организации также вошли 34 театральных деятеля, среди которых худрук Московского губернского театра Сергей Безруков и ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Ранее стало известно, что худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков был избран новым председателем Союза театральных деятелей (СТД) РФ. Сообщалось, что перед этим остальные кандидаты заявили о самоотводе.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост генерального директора Большого театра сроком на пять лет.

С 1988 года Гергиев является художественным руководителем и генеральным директором Мариинского театра. Под его руководством театр превратился в масштабный театрально-концертный комплекс.

До этого, 30 ноября, Владимир Урин объявил о своём уходе с поста гендиректора Большого театра. Эту должность Урин занимал с июля 2013 года.

Сам Гергиев заявил, что назначение на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) — это большая ответственность. По его словам, он надеется, что ближайшие театральные сезоны и годы окажутся успешными, он уточнил, что считает, что сейчас важное время для работы в России, а не за границей.