Лондон, 4 декабря, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Великобритания могла поставить Украине новые ракеты Martlet, которые используются для борьбы с беспилотниками, пишет 4 декабря The Times.

(сс) LPhot Dan Rosenbaum

В статье, в частности, рассказывается об украинском военном, который устанавливает комплексы с ракетами Martlet в одном из районов Киева для борьбы с беспилотниками. Также издание пишет, что данный военный прошёл подготовку под руководством британских инструкторов.

Точное число переданных Лондоном Киеву ракет не уточняется. Официально британские власти не анонсировали поставки ракет Martlet.

Как передавало ИА Регнум, глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО призвал повысить производство вооружения для его поставок на Украину в течение двух лет.

Директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев в свою очередь информировал, что Россия требует от Великобритании принятия мер, направленных на исключение любых форм вовлечённости британцев в украинский конфликт.

Он также заявил, что отношения России и Великобритании переживают глубочайший кризис. Лондон настроен на окончательное сворачивание сотрудничества с Россией, возможностей для какой-либо нормализации отношений не просматривается, сказал дипломат.

При этом президент России Владимир Путин, выступая 4 декабря на церемонии принятия верительных грамот у новых послов зарубежных стран, выразил надежду на улучшение отношений России и Великобритании.