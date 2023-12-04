Нагайбакский район, Челябинская область, 4 декабря, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Полномочия одного из депутатов в Нагайбакском районе Челябинской области досрочно прекращены из-за купленного им дорогого автомобиля. Об этом сообщает 4 декабря пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА Регнум

Народного избранника лишили мандата по представлению прокуратуры. Ранее надзорное ведомство провело проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что депутат Совета депутатов Остроленского сельского поселения, который замещает муниципальную должность на непостоянной основе, в 2022 году купил дорогую иномарку. На машину он потратил сумму, превышающую общий доход его семьи за три предыдущих года, и не задекларировал эту сделку.

«По результатам рассмотрения представления полномочия депутата прекращены досрочно», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшем году дума города Нижний Тагил в Свердловской области досрочно прекратила полномочия депутата Кирилла Романова. Он не предоставил сведений о доходах за 2021 год.

Кроме того, на Сахалине полномочий лишили депутата Ногликского городского округа, который не предоставил в срок до 30 апреля 2022 года сведений о своих доходах за 2021 год.