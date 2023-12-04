Вашингтон, 4 декабря, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Американский актёр, звезда сериала «Сверхъестественное» Марк Шеппард попал в больницу после того, как потерял сознание у себя дома. Об этом он сообщил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Sho Tamura/Global Look Press Марк Шеппард

По словам Шеппарда, он потерял сознание и упал на кухне. Очнулся 59-летний актёр в реанимации медцентра Св. Джозефа в Бербанке (Калифорния).

Шеппард уточнил, что пережил шесть обширных сердечных приступов, и его четыре раза реанимировали. По данным медиков, у пациента произошла полная закупорка левой передней нисходящей артерии, что и вызвало серию инфарктов.

«Мои шансы на выживание были практически нулевыми», — написал он, поблагодарив за своё спасение врачей, пожарных Лос-Анджелеса и супругу.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября телеканал «78» сообщил, что актёра Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Уточнялось, что артиста направили в Мариинскую больницу. Позднее в этот же день в Театре имени Ленсовета заявили, что госпитализация актёра была плановой. В театре добавили, что самочувствие Боярского нормальное. При этом театр заменил спектакли с участием актёра на другие постановки. Сын Боярского 28 ноября рассказал о самочувствии отца после госпитализации. Он подтвердил, что у актёра действительно диагностировали инфаркт, но состояние уже стабилизировалось.