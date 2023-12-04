Братислава, 4 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Никто не сможет заставить жителей Словакии ненавидеть Россию, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха на своей странице в X (бывший Twitter).

Сергей Корсун ИА Регнум

«В Чехии я сказал это открыто — словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию» — написал Блаха, сообщая об итогах конференции левых политических партий.

Политик также отметил: его слова о том, что Словакия больше не будет посылать оружие Киеву, прервали «мощные аплодисменты».

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял российского посла в Братиславе Игоря Братчикова. Уточнялось, что во время приёма стороны обсудили будущее российско-словацких отношений. По словам Фицо, Словакия должна начать готовиться к новым временам, которые наступят по окончании вооружённого конфликта на Украине, а вместе с этим и к «стандартизации» отношений с Россией.

В начале октября 2023 года в Словакии состоялись парламентские выборы, победу одержала партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая Фицо. 25 октября политик официально возглавил правительство республики. 8 ноября новое правительство отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере 40,3 млн евро.