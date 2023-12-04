Вашингтон, 4 декабря, 2023, 18:02 — ИА Регнум. США и Британия помогли Украине составить план контрнаступления с помощью серии военно-тактических игр. Об этом 4 декабря написала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских, европейских и украинских чиновников.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По информации издания, в первые месяцы 2023 года американские, британские и украинские военные провели восемь настольных военно-тактических игр на базе армии США в Висбадене (Германия).

Отмечается, что учения проводились с помощью специализированного программного обеспечения для военных игр, а также электронных таблиц Excel. Кроме того, иногда планировщики просто перемещали фигуры на карте.

По словам собеседников газеты, несмотря на совместно разработанный план, стороны расходились во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков его реализации. Пентагон, в частности, хотел, чтобы наступление началось в середине апреля.

Как ранее передавало ИА Регнум, польский генерал Леон Коморницкий заявил, что Вооружённые силы РФ перешли к полной ликвидации ВСУ, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева приведёт к его скорому поражению. По его мнению, украинское командование допустило крупный просчёт, сильно промедлив с контрнаступлением, что дало российской армии достаточно времени для подготовки к обороне.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу1 декабря сообщил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления, которое началось 4 июня, украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинский конфликт перешёл в новую фазу. По его словам, это произошло из-за наступления зимнего периода времени, который может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, не давшего ожидаемых результатов.