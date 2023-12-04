Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Власти Израиля повысили уровень угрозы для своих граждан при посещении ими ряда стран, в том числе России. Об этом говорится в сообщении на сайте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Виталий Аньков / РИА Новости

На опубликованной канцелярией карте видно, что России, Великобритании, Франции, Германии, Аргентине и Бразилии, а также Австралии присвоен второй уровень угрозы при посещении этих стран гражданами Израиля. Третий уровень, который рекомендует избегать посещение без необходимости, присвоен Туркмении, Казахстану, Узбекистану, ЮАР, Эритреи, а также южным регионам РФ.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на конференции послов стран ЕС заявил, что страны Евросоюза должны бороться с проявлениями антиисламизма и антисемитизма в Европе. Только во Франции за месяц было совершено более тысячи антисемитских актов, отметил Боррель.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Еврокомиссии заявили, что в странах Европы в последнее время наблюдается всплеск антисемитизма. Брюссельские чиновники напомнили, что в Германии синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью, во Франции на домах рисовали звёзды Давида, в Австрии вандалы осквернили еврейское кладбище, а в Испании радикалы нападали на синагоги и магазины, которыми владеют евреи.

В заявлении Еврокомиссии также отмечалось, что на демонстрациях в поддержку Палестины часто слышны «антисемитские лозунги». В ведомстве призвали к строгому соблюдению закона в отношении тех, кто разжигает ненависть на почве расизма и ксенофобии.

Ранее также сообщалось, что 12 ноября в Париже при участии членов правительства Франции и лидеров крупных партий страны был организован марш против антисемитизма. В мероприятии приняли участие около 105 тысяч человек.