Москва, 4 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 800 тыс. рублей каждый за неудаление роликов, которые содержат запрещённую к показу на территории России информацию. Об этом 4 декабря «РИА Новости» сообщили в пресс-службе суда.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press

В частности, Twitch Interactive Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.50 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. рублей. Такой же штраф суд назначил сервису Pinterest за совершение аналогичного правонарушения.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре суд оштрафовал Twitch на 13 млн рублей за повторный отказ от локализации личных данных россиян. Кроме того, в июле и августе 2023 года Twitch штрафовали за неудаление фейков о специальной военной операции России на Украине. Суд обязал тогда организацию выплатить суммарно 7 млн рублей. Речь шла о видеороликах и текстах, содержащих недостоверную информацию об СВО, а также о подрыве Каховской ГЭС.

В конце ноября Таганский суд оштрафовал компанию Google и Telegram на 4 млн рублей из-за неудаления роликов с недостоверной информацией о действиях российской армии в зоне спецоперации. Компании не приняли меры по удалению недостоверной информации о российской армии, а также информации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и оправдание экстремистской деятельности.