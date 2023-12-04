Ереван, 4 декабря, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Армянский военный погиб в результате обстрела со стороны азербайджанской армии на границе двух республик. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении.

ТАСС/Александр Рюмин

Отмечается, что инцидент произошёл 4 декабря около 14:35 (13:35 мск).

«Вооружённые силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Бардзруни (Вайоцдзорская область), в результате чего военнослужащий Герасим Аракелян получил смертельное огнестрельное ранение», — говорится в сообщении

В армянском военном ведомстве добавили, что ведётся расследование с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что Баку готовится к новым боевым действиям. Он назвал крайне подозрительным, что в Баку на официальном уровне стали называть Армению Западным Азербайджаном. Премьер добавил, что этому учат и в азербайджанских школах и вузах.