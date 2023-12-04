Москва, 4 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) совместно с клубами приняла решение не переносить 18-й тур чемпионата России на 2024 год, сообщили 4 декабря «РИА Новости» в пресс-службе лиги.

РИА Новости / Виталий Невар

«С утра лига созвонилась со всеми клубами. Было принято решение не переносить тур и руководствоваться текущим регламентом. Перед каждым матчем 18-го тура в случае необходимости будут проведены замеры температуры», — сообщили, в частности, в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ЦСКА и «Ростов» встретились 3 декабря в 17-м туре РПЛ. Из-за сильной заснеженности поля игру временно приостанавливали. После игры тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал проведение матчей в непогоду «убийством футбола», а людей, принимающих подобные решения, «дебилами».

Спортивный директор ростовского клуба Алексей Рыскин согласился с критикой Карпина в адрес организаторов матча и назвал решение о проведении игры «абсолютно неадекватным». Он напомнил, что система «осень — весна» вводилась для того, чтобы не играть на плохих полях, а для переносов матчей предусмотрены резервные дни.

Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в Москве 8 и 9 декабря, когда состоятся матчи «Локомотив» — «Урал» и «Спартак» — «Крылья Советов», может составить от -17 до -19 градусов. По регламенту основания для отмены матча появляются, если температура опускается ниже -15 градусов. Если такая температура будет зафиксирована в центре поля за час до запланированного начала игры, решение о её проведении принимается после получения делегатом матча письменного согласия от обоих клубов главным арбитром встречи.