Москва, 4 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Победителей премии «Мы вместе» в номинациях «Страна возможностей», «Возможности без границ», а также в спецноминации «Наставничество» объявили в первый день Международного форума гражданского участия «Мы вместе» на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили 4 декабря ИА Регнум в медиаслужбе форума.

Форум «Мы Вместе»

Первое место в номинации «Страна возможностей» в категории «Волонтёры» присудили педагогу из Ульяновска, основательнице движения «Педагоги-волонтёры» Елене Сорокиной. Вместе с другими учителями она проводит бесплатные уроки для детей, стремящихся поступить в университет, в рамках проекта «Хочу и учу». Педагоги помогают сиротам и ребятам из бедных семей, для этого они создали образовательную онлайн-платформу с элементами геймификации.

Второе место занял проект Татьяны Жадановой «28 петель Волгоград». В рамках проекта волонтёры безвозмездно шьют вещи для недоношенных детей, которые находятся в отделениях реанимации.

Третье место присудили проекту Юлии Глухоедовой «Всероссийская мастерская музыки «Джаз в Хакасии». Глухоедова объединила джазовых артистов и преподавателей, привлекла федеральных экспертов, спонсорские и грантовые средства для того, чтобы популяризировать джазовую музыку в регионе.

На реализацию своих проектов победители получат грант до 3 млн рублей. Награды им вручили ректор Президентской академии РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров и актриса Валерия Ланская.

Лауреатом специальной номинации «Возможности без границ» стал Никита Спирин из Пензенской области, которого называют «диджеем на коляске». Спирин — автор проекта школы диджеинга и инициатор проведения инклюзивных фестивалей живой и электронной музыки «КвартаФест». В планах Никиты создание собственного музыкального лейбла.

«Меня переполняет чувство гордости и счастья. Это был очень долгий путь. На этом пути мы вдохновили много людей и вдохновим ещё больше», — заявил Никита Спирин.

Наставниками года объявили трёх человек, внёсших особый вклад в развитие социально значимых проектов и реализующих в своей деятельности принципы наставничества. Это организатор Всероссийского образовательного форума, волонтёр из Свердловской области Арина Бессонова, учительница начальных классов из Пермского края Ольга Туснина и отец троих детей, кавалер Георгиевского креста IV степени, действующий боец батальона «Спарта» Руслан Захаров из Владимирской области.

Награды им вручили вице-премьер Татьяна Голикова и актёр Антон Шагин.

«Мне кажется, нет ничего важнее, чем чувствовать себя востребованным, нужным, и это основные принципы добровольческого движения», — отметила Голикова.

В Международном форуме «Мы вместе» принимают участие более 10 тыс. человек из всех 89 регионов России и 40 стран мира. Мероприятия приурочены ко Дню добровольца. В текущем году форум стал частью Международной выставки-форума «Россия».