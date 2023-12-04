Париж, 4 декабря, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала вторжение в южную часть сектора Газа, сообщает 4 декабря AFP со ссылкой на очевидцев.

ATEF SAFADI /ЕРА/ТАСС

Так, по их словам, танки, БТР и бульдозеры ЦАХАЛ продвинулись вглубь анклава в районе города Хан-Юнис и достигли шоссе Салах ад-Дина, северную и южную части.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря газета The New York Times выпустила статью, в которой привела заявление представителя израильской администрации. Он предупредил, что армия Израиля уже в ближайшие недели планирует провести в секторе Газа операцию высокой интенсивности.

Собеседник журналистов также подчеркнул, что эта фаза боевых действий не затянется, и после операция перейдёт в режим низкой интенсивности. С 24 ноября действовало гуманитарное перемирие между Израилем и палестинскими радикалами.