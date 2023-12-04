Киев, 4 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, которого не выпустили в США, потребует возбудить уголовное дело. Об этом он заявил, что на брифинге партии.

Petro Poroshenko/Global Look Press Пётр Порошенко

«Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица офиса президента», — сказал Порошенко.

Он добавил, что дал поручение адвокатам, будет подан ряд юридических документов, в том числе заявление об открытии уголовного дела против руководства Верховной рады.

По его словам, он также намерен добиваться отмены постановления правительства Украины и указа главы режима Владимира Зеленского, которые ограничивают политическую деятельность депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря пограничники не выпустили Порошенко из страны. Он намеревался поехать в Польшу и в США. Политик написал, что там у него планировался ряд встреч по вопросам финансирования киевских властей на покупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита украинского бюджета.

Порошенко добавил, что ехал решать вопрос с блокировкой границы польскими перевозчиками, а также по партнёрству и поддержке евроинтеграции Украины и по вопросам совместного производства снарядов для ВСУ в Польше.

СБУ 2 декабря сообщила, что рекомендовала ряду государственных органов не выпускать Порошенко за границу. В качестве причины силовики указали риск его использования политиками с антиукраинской позицией.