Не выпущенный в США Порошенко заявил, что в ответ потребует возбудить дело
Порошенко потребует возбудить уголовное из-за того, что его не выпустили в США
Киев, 4 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, которого не выпустили в США, потребует возбудить уголовное дело. Об этом он заявил, что на брифинге партии.
«Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица офиса президента», — сказал Порошенко.
Он добавил, что дал поручение адвокатам, будет подан ряд юридических документов, в том числе заявление об открытии уголовного дела против руководства Верховной рады.
По его словам, он также намерен добиваться отмены постановления правительства Украины и указа главы режима Владимира Зеленского, которые ограничивают политическую деятельность депутатов.
Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря пограничники не выпустили Порошенко из страны. Он намеревался поехать в Польшу и в США. Политик написал, что там у него планировался ряд встреч по вопросам финансирования киевских властей на покупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита украинского бюджета.
Порошенко добавил, что ехал решать вопрос с блокировкой границы польскими перевозчиками, а также по партнёрству и поддержке евроинтеграции Украины и по вопросам совместного производства снарядов для ВСУ в Польше.
СБУ 2 декабря сообщила, что рекомендовала ряду государственных органов не выпускать Порошенко за границу. В качестве причины силовики указали риск его использования политиками с антиукраинской позицией.