Москва, 4 декабря, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Три миллиона тонн превысил объем производства фосфорной кислоты компанией «ФосАгро» с начала года. Как пояснили в «ФосАгро», фосфорная кислота является основным сырьем для производства фосфорсодержащих удобрений и компания планомерно наращивает её производство.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

За 11 месяцев 2023 года выпуск фосфорной кислоты составил 3 млн 63 тысячи тонн, что на 5,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Растет и выпуск конечной продукции. Производство минеральных удобрений, кормовых и технических фосфатов увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 2,2%.

«При одновременной реализации в четвертом квартале масштабной кампании по осуществлению капитальных ремонтов на производствах фосфорной и серной кислоты «ФосАгро» продолжает последовательно наращивать объём производства сырья и агрохимической продукции», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. По его словам, в планах компании — дальнейшее увеличение объемов выпуска агрохимической продукции: на 1,4 млн. тонн в 2026 году к ожидаемому уровню 2023 года. «Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к уровню 2023 года», — сообщил Рыбников.