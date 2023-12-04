Качканар, Свердловская область, 4 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В городе Качканар Свердловской области 16-летняя девочка покончила с собой. Об этом сообщила газета kp.ru со ссылкой на источник.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В публикации газеты говорится, что ранее девочка пыталась покончить с собой, но тогда её успела остановить мать. После этого женщину лишили родительских прав, а подростка отправили в психо-неврологический диспансер (ПНД). Позже женщине вернули опекунство над девочкой.

Через некоторое время у матери появился сожитель, который был в хороших отношениях с погибшей.

Уточняется, что тело девочки нашли в туалете дома. В предсмертной записке подросток обвинила в своей смерти собственную мать из-за её алкоголизма, а также запретила ей быть на похоронах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства».

Как передавало ИА Регнум, в Мурманской области школьница покончила с собой из-за учителя истории. В предсмертной записке утверждалось, что дети якобы боятся, ненавидят и презирают педагога, который «доводит детей до нервных и панических атак».