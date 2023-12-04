Москва, 4 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ бежали из посёлка Артёмовское, которое штурмовали российские войска, из-за деморализации и панических настроений. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил в беседе с Lenta.ru.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Действия украинских бойцов, отметил эксперт, говорят о низких моральных качествах и плохом уровне подготовки войск, которыми располагает киевский режим. Паника свойственна людям, которых мобилизовали и без подготовки отправили к линии фронта. В таком состоянии они сбегают с поля боя, бросая своё оружие, оставляя убитых и раненых.

«Всё это указывает на то, что личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт, командиров не было на позициях, принимать решения было некому», — добавил Кнутов.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России ранее объявило об освобождении посёлка Артёмовское в ДНР. Во время штурма украинские бойцы бежали, бросив раненых, а некоторые сдались в плен штурмовым группам Воздушно-десантных войск (ВДВ).