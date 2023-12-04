Вашингтон, 4 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. У ВСУ на всех фронтах преобладает неопределенность, их боевой дух ослабевает. Об этом 4 декабря сообщает американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание отметило, в начале года решимость Запада была на пике, бойцы ВСУ чувствовали уверенность в себе, а лидер киевского режима Владимир Зеленский предсказывал победу на всех фронтах. Сейчас же ситуация изменилась.

«Сейчас на всех фронтах царит неопределенность. Боевой дух на Украине ослабевает. Внимание международного сообщества переключилось на Ближний Восток», — написала газета, отметив, что даже среди сторонников Украины растёт политическое нежелание вкладываться ещё больше в рискованное дело.

Авторы материала указали на то, что почти на каждом участке фронта ожидания руководства Украины разошлись с результатами.

Как передавало ИА Регнум, газета The Washington Post также отметила, что с началом зимы украинские военные чиновники стали признавать, что конфликт зашёл в тупик. 2 ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist, что конфликт на Украине зашёл в тупик и украинская армия не может добиться успехов. По его мнению, для прорыва в этой ситуации нужно что-то новое, «как порох, который изобрели китайцы».

Мэр Киева Виталий Кличко 3 декабря заявил, что Залужный в интервью изданию The Economist рассказал правду о патовой ситуации для ВСУ в конфликте с Россией. Он добавил, что постоянно врать украинцам и Западу о ситуации в зоне боевых действий не получится.

Украинский военнопленный Николай Бондоренко посоветовал бойцам Вооружённых сил Украины садиться в тюрьму и не идти на фронт. По мнению пленного, лучше сесть в тюрьму, чем идти на фронт в рядах ВСУ.