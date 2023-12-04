Киев, 4 декабря, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Вопрос отставки главкома ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, сообщает 4 декабря издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Валерий Залужный

«Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами (о внутренней ситуации на Украине) может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую», — сказал собеседник издания.

По его мнению, на должность главкома есть кандидатура командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Однако, добавил собеседник издания, в офисе Зеленского опасаются ситуации, при которой Залужный в момент отставки превратится в «новую суперзвезду украинской политики». Кроме того, ещё одна проблема заключается в том, что Сырский никак не может избавиться в ВСУ от амплуа командира, который не считается с потерями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее британская газета The Financial Times написала, что Залужный перестал появляться на публике вместе с Зеленским. Сообщалось, что Зеленский недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и провёл встречи с различными генералами, при этом среди них не было Залужного.

В интервью телеканалу NBC News 3 декабря руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко предсказал «огромный удар», который обрушится на главу киевского режима Владимира Зеленского, если он окончательно решит отстранить от национальной политики главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При этом Фесенко допустил, что отставка Залужного спровоцирует неоднозначные последствия, так как заявления главкома о неблагополучных перспективах украинского конфликта на Западе восприняли слишком резко.