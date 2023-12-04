Варшава, 4 декабря, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Российские военные перешли к тактике полного уничтожения ВСУ. Об этом 3 декабря заявил польский генерал Леон Коморницкий.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В последние месяцы ВСУ, политики и союзные государства допустили ряд ошибок, которые повлияли на отсутствие успехов на фронте», — приводит слова Коморницкого Interia.

По его мнению, украинское командование допустило крупный просчёт, сильно промедлив с контрнаступлением, что дало российской армии достаточно времени для подготовки к обороне.

Он добавил, что теперь Вооружённые силы РФ перешли к полной ликвидации ВСУ, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева приведёт к его скорому поражению.

Коморницкий отметил, что по итогам конфликта России удастся достичь своих целей, а на Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство.

Как передавало ИА Регнум, американская газета The Washington Post написала, что с началом зимы украинские военные чиновники стали признавать, что конфликт зашёл в тупик.

Агентство Bloomberg 28 ноября заявило, что среди украинцев растут разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления ВСУ и отсутствия возможности скорого завершения конфликта с Россией. На Украине начали понимать, что боевые действия, вероятнее всего, продолжатся. При этом опросы общественного мнения указывают на снижение рейтинга главы киевского режима Владимира Зеленского.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинская армия будет вынуждена на многих направлениях отступать из-за отсутствия поставок оружия и нехватки живой силы. Он добавил, что украинские войска отойдут из-под Купянска. Как только ВСУ начнут покидать позиции и отходить, им не хватит живой силы, чтобы закрыть образовавшиеся бреши, отметил эксперт.