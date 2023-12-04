Воронеж, 4 декабря, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Грузовик протаранил колонну Росгвардии в Воронежской области. Один человек погиб, сообщает 4 декабря «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Кадр из видео

«На федеральной трассе М-4 «Дон» произошло столкновение фуры с колонной Росгвардии», — сказал собеседник агентства.

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Сообщается о четырёх пострадавших. Отмечено, что это предварительные данные. Обстоятельства происшествия и личности пострадавших устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 декабря на Камчатке автомобиль врезался в колонну военнослужащих-срочников, которые шли по трассе, соединяющей Петропавловск-Камчатский и Елизово. Водитель ехал на скорости около 80 км/ч и не успел избежать столкновения. Шесть человек были госпитализированы, ещё нескольким оказали помощь на месте.