Москва, 4 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны в ноябре 2023 года стал самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн, следует из данных онлайн-сервиса Kpler, отслеживающего поставки СПГ.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2022 года (1,737 млн тонн). Больше всего СПГ в ноябре 2023 года было отправлено из России во Францию и Бельгию.

При этом объём поставок СПГ из России в Китай снизился (с 0,8 млн тонн в октябре 2023 года до 0,1 млн тонн в ноябре), но общий показатель российского экспорта за месяц (2,91 млн тонн) почти повторил самый высокий результат года.

С начала 2023 года Россия, по данным сервиса, экспортировала 29,12 млн тонн сжиженного природного газа, что на 2,5% ниже показателя за аналогичный период 2022 года. Эксперты портала объяснили снижение остановкой на технологический ремонт проектов «Ямал СПГ» и «Сахалин-2».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года обозреватели газеты El Mundo отметили, что объемы поставок российского сжиженного природного газа в Испанию по итогам 2023 года достигнут рекордно высоких показателей. В сентябре 2023 года Россия поставила в Испанию столько же газа, сколько за весь 2022 год, указали авторы.

Комментируя эти данные, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов в беседе с ИА Регнум отметил, что страны ЕС, фактически похоронив для себя трубопроводные маршруты поставки российского газа, вынуждены искать дополнительные объёмы СПГ, а Россия становится на этом рынке заметным игроком и уже уверенно входит в топ-3 поставщиков.