Вашингтон, 4 декабря, 2023, 16:18 — ИА Регнум. С началом зимы украинские военные чиновники стали признавать, что конфликт зашёл в тупик. Об этом 4 декабря написала американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С наступлением зимы, когда линия фронта застывает на месте, самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что [конфликт] зашёл в тупик», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist, что конфликт на Украине зашёл в тупик и украинская армия не может добиться успехов. По его мнению, для прорыва в этой ситуации нужно что-то новое, «как порох, который изобрели китайцы».

Агентство Bloomberg 30 ноября написало, что среди жителей Украины растут разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления ВСУ и отсутствия возможности скорого завершения конфликта с Россией.

Мэр Киева Виталий Кличко 3 декабря заявил, что Залужный в интервью изданию The Economist рассказал правду о патовой ситуации для ВСУ в конфликте с Россией. Он добавил, что постоянно врать украинцам и Западу о ситуации в зоне боевых действий не получится.