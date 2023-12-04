Москва, 4 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Россия не получала от Эстонии никаких официальных заявлений о закрытии границы, заявил 4 декабря статс-секретарь — замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Сергей Степанов/РИА Новости

«Пока никаких официальных (уведомлений) не было с эстонской стороны. Мы ничего не получали», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с РФ может закрыться на неопределённый срок.

Там добавили, что такие меры могут быть введены в связи с возросшим потоком мигрантов, у которых нет законного права въезжать на территорию Евросоюза. Власти намерены пойти на закрытие границы с Россией с целью защиты национальной безопасности и общественного порядка, добавили в ведомстве.