Москва, 5 декабря, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В России продолжается приём заявок на четвёртый сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и свои идеи прислали уже 99 руководителей проектов из 46 регионов. Самыми активными стали Москва и Подмосковье, Свердловская, Иркутская и Нижегородская области.

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Конкурс «Ты в игре» помогает ярким и полезным спортивным проектам, которые вовлекают россиян в активный и здоровый образ жизни. А авторы идей получают возможность заявить о себе на всю страну, найти поддержку у спонсоров, улучшить свои навыки при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«За три года проведения конкурса в нём приняло участие более 11 тысяч проектов со всей России. В четвертом сезоне «Ты в игре» мы решили выделить в отдельные категории проекты, развивающие корпоративный спорт и спортивный туризм, добавив к основным номинациям конкурса две новые — партнёрские. Это позволит выйти за рамки привычного понимания корпоративной культуры и традиционных форматов организации отдыха и досуга. Интерес к здоровому образу жизни стал стойким трендом в нашей стране в последние годы», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам министра спорта России Олега Матыцина, конкурс с каждым годом привлекает всё больше участников. «Мы видим, что «Ты в игре» уже вышел за рамки обычного конкурса — сегодня это образовательный и просветительский проект, главной ценностью которого являются не столько денежные призы, сколько знания и опыт экспертов, формирование сообщества единомышленников, возможность развить свои компетенции и заявить о своём проекте на всю страну», — подчеркнул глава Минспорта.

Первую заявку в этом сезоне отправил Герман Ахметов из Бурятии. Его проект «Стрельба из лука в темноте» помогает обучать невидящих и слабовидящих спортсменов стрельбе из лука.

Тывигре.рф Первая заявка 4-го сезона проекта «Ты в игре»

«Наш проект уникален и необычен для восприятия, поэтому основной трудностью оказалось набрать спортсменов. Многие проявляют интерес, но не могут себя представить стреляющими, а также не видят дальнейшие перспективы в реализации. Мы продолжаем вести тренировки и рассказывать о безграничных возможностях, которые можно раскрыть в человеке благодаря спорту и команде единомышленников. Наша задача на ближайшее время — провести соревнования со слабовидящими спортсменами из Бурятии», — отметил Герман.

Многие идеи четвёртого сезона затронули тему сохранения традиционных ценностей. Так, проект «Дядькина школа» Анастасии Калебиной из Красноярска предоставляет возможность современным детям играть в те же активные игры, в которые играли их бабушки и дедушки — «Конь вороной», «Чай-чай-выручай», «Кошки-мышки» и другие. Команда проекта изучает народную игру как метод терапии, изучает архивы этнических экспедиций и фольклорные исследования.

«У нас в культуре есть все необходимые методы, чтобы проживать негативные состояния, чтобы уметь решать конфликты, уметь выбирать себе подходящего партнёра, уметь правильно воспитывать своего ребёнка. В какой-то момент мы это утратили, но ничто не забылось. Игры у нас простые и известные, но с другим подходом. Наши предки не знали, что такое психология, но умели хорошо справляться с негативными эмоциями, с жизненными трудностями, дети и взрослые были ментально и физически очень здоровы», — отметила Анастасия Калебина.

А в крестьянско-фермерском хозяйстве «Калина» в Калининградской области родилась идея устраивать легкоатлетические забеги среди яблоневых садов. Это поддержали в областной Федерации лёгкой атлетики.

«Наша задача — привлечь к спорту жителей сельской местности. Создать условия для роста численности граждан, ведущих здоровый образ жизни. В планах организовать старт весной в период цветения яблоневого сада. Такое красивое время года и место проведения позволят сделать бег еще более популярными, а спортивный календарь Калининградской области пополнится новой красивой традицией и привлечёт любителей бега со всей России», — говорит руководитель и идейный вдохновитель проекта «Яблоневый кросс» Людмила Орлянская.

Прислать свою заявку для участия в конкурсе можно до 11 февраля 2024 года. Для этого нужно заполнить форму на сайте «Ты в игре».

Заявки рассматриваются по нескольким направлениям, среди них — «Точка старта» (для проектов регионального уровня, охватывающих до 500 участников), «Масштаб» (для проектов федерального уровня, охватывающих более 500 участников), «Дети в спорте» (для проектов, предусматривающих участие детей), «Трансформация в спорте» (номинация для цифровых решений спортивных проектов) и «Безграничные возможности» (для проектов по формированию доступной среды и инклюзивного просвещения в спортивной области).

Кроме того, участникам доступы три номинации от партнёров конкурса — «Корпоративный спорт» (специальная программа по вовлечению в спорт работников), «Спортивный туризм», «Медиа» (для авторов, освещающих спортивные события в своих блогах с аудиторией от тысячи пользователей).

Победители в каждой из основных номинаций получат 300 тысяч рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона получит Гран-при 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

На сегодняшний день спортом и физкультурой систематически занимаются уже более 53% россиян. К 2030 году, согласно цели проекта, количество любителей спорта среди жителей страны должно достичь 70%. Именно поэтому по федпроекту реализуется большое число важных инициатив — проведение спортивно-массовых мероприятий, возрождение комплекса ГТО а также строительство спортивных площадок и объектов в самых отдалённых уголках России.