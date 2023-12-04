Москва, 4 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял лидеров западных стран, якобы переживающих за Украину. Картинка-мем была опубликована в Telegram-канале политика.

Kremlin.ru

Три западных лидера

В своей новой публикации Медведев выложил сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) коллаж, на котором изображены немецкий канцлер Олаф Шольц, сидящий за заполненным разнообразными блюдами столом, в центре которого большой жареный поросёнок, президент США Джо Байден, счастливо разгуливающий по пляжу, а также лидер Франции Эммануэль Макрон, сидящий за столом с бокалами шампанского.

«Все наши мысли с тобой, Украина», — написал под изображением зампред Совбеза РФ.

«Где гроши?»

До этого, 17 ноября, Медведев отреагировал мемом на принятый США бюджет без помощи Украине.

Тогда политик опубликовал картинку-мем с изображением ухмыляющегося тролля и обиженного человека, просящего гроши.

«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», ― написал зампред Совбеза РФ под изображением.

«Предупредим Нуланд»

Медведев также с иронией прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке Москвой третьего майдана на Украине. Российский политик заявил, что теперь якобы придётся менять планы и предупредить и. о. первого замгоссекретаря США Викторию Нуланд.

«Спутал все карты. Засветил план. А то уже всё было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков», — написал Медведев 17 ноября на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Деменция Байдена»

В октябре, комментируя желание Байдена «подавить» Россию, зампред Совбеза выразил уверенность, что этого не произойдет, в том числе и из-за деменции американского лидера.

Анекдот про Финляндию

В августе Медведев, комментируя нынешнее отношение Финляндии к России, иронично напомнил об истории этой страны с помощью шуточного разговора.

«— Пекка, почему мы действительно боимся русских?

— Они же захватчики и варвары.

— Интересно, кто создал независимую Финляндию?

— Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — написал Медведев.

Участь Ирака и Сирии

В конце мая политик опубликовал мем, сравнив Украину с Ираком и Сирией.

На известной картинке персонажи, окружающие Украину, говорят: «Ты скоро будешь одним из нас». В режиме ожидания эти картинки иллюстрируют НАТО, ЕС, Великобританию и США, в режиме реальности — Афганистан, Сирию, Йемен, Ирак и Ливию.