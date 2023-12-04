Москва, 4 декабря, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Москве на 84-м году жизни скончался полковник ГРУ Юрий Старов, причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник в МВД.

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Сообщение о скоропостижной смерти поступило в полицию утром 3 декабря. Прибывшие на место врачи скорой помощи назвали предварительной причиной смерти острую сердечную недостаточность. Труп был отправлен в морг.

Старов родился в 1940 году в Магнитогорске в многодетной семье фронтовика. Его отец в годы Великой Отечественной войны командовал разведротой. Старов окончил Свердловское суворовское военное училище, а позднее Московское высшее военное общевойсковое командное училище.

После окончания этого училища Старов служил в войсках спецназа ГРУ. Также окончил Военную академию имени Фрунзе. На протяжении 12 лет руководил бригадами спецназа Главного разведывательного управления. В 1986 году находился в командировке в Афганистане, участвовал в организации ряда общевойсковых операций, а также в организации вывода контингента советских войск.

Позднее он был переведён в аппарат ГРУ в Москве и закончил службу после увольнения по выслуге лет. Старов был отмечен многочисленными наградами, в том числе орденом Красного Знамени (дважды) и орденом Красной Звезды.