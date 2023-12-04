Москва, 4 декабря, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Европа сама предложит России вернуться к участию в международных футбольных турнирах, в противном случае ей придётся очень тяжело. Об этом бывший тренер тольяттинского клуба «Акрон» Евгений Калешин заявил в беседе с изданием «Рейтинг букмекеров».

Александр Щербак/ТАСС Евгений Калешин

По его словам, переживать из-за отстранения российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА не стоит. Думать нужно о том, как радовать своих болельщиков, в том числе и тем нескольким клубам вроде «Спартака» и «Зенита», которые способны играть в еврокубках.

«Я думаю, что Европа приползёт к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет очень тяжело», — подчеркнул Калешин.

Он пояснил, что Россия — это огромнейший рынок. В стране много футболистов и мыслящих тренеров, которые могут придумать то, чего не придумают за рубежом. Так, тренер раскритиковал испанскую медиалигу, назвав её смешной пародией на российскую.

По мнению Калешина, с Европой нужно следовать принципу: никогда ничего не просите, сами придут и всё дадут. Вместе с тем он призвал создавать сильный продукт и проводить турниры, которые вызовут у иностранных футболистов желание играть с российскими.

Тренер добавил, что переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию не нужно, это Европа должна прийти к России, которая дала ей свою методику и лучших тренеров.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Калешин оставил пост главного тренера футбольного клуба «Акрон» из Тольятти, выступающего во втором по силе дивизионе. В клубе заявили, что решение принято «из-за разногласий в пути развития».

Ранее глава российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) будет рассмотрен до конца 2023 года.