Москва, 4 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. С 5 по 9 декабря в Москве ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 5 по 9 декабря в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Спасатели призвали людей не стоять на морозе и двигаться, укрываться от ветра, использовать для обогрева ближайшие помещения.

Также в ведомстве рекомендовали одеваться по погоде, надевать головной убор, не оголять на улице щёки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки.

«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20–30 минут адаптироваться к комнатной температуре», — добавили в МЧС.

Автомобилистам рекомендовано строго соблюдать ПДД, иметь при себе заряженный телефон, тёплые вещи, запас топлива, а также инструменты для ремонтных работ в случае поломки машины.

Как ранее передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало до 30% от месячной нормы осадков. По его данным, на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 мм осадков, или 25% от месячной нормы осадков. На метеостанции в Тушино — 13 мм, МГУ — 16 мм, на Балчуге — 15 мм. Он добавил, что такого снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо случился повтор рекордов 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годов), когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см.