Газа, Палестина, 4 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Восемь из десяти жителей сектора Газа, а это 1,9 млн человек, покинули свои дома после 7 октября, когда произошло обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Такие данные приводятся в опубликованном 4 декабря отчёте Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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«С 7 октября почти 1,9 млн человек (или более 80% населения) были перемещены по всему сектору Газа», — указано в отчёте.

По состоянию на 2 декабря почти 1,2 млн человек укрывались в 156 объектах БАПОР во всех пяти провинциях сектора Газа, в том числе на севере анклава и в городе Газа.

В организации добавили, что за период с 7 октября погибли 111 сотрудников БАПОР.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря боевые действия в секторе Газа возобновились после гуманитарной паузы, начавшейся 24 ноября. По данным палестинского минздрава, к 3 декабря число погибших в анклаве за период обострения превысило 15,5 тыс. человек, свыше 41 тыс. человек получили ранения.

Власти Израиля начали операцию «Железные мечи» против ХАМАС после того, как 7 октября страна подверглась ракетной атаке из сектора Газа, а также проникновению боевиков на территорию Израиля. Военное крыло радикального палестинского движения объявило, что осуществило атаку в рамках операции «Потоп Аль-Аксы». ЦАХАЛ за несколько дней взяла под контроль населённые пункты у границы с Газой и стала наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, Израиль блокировал поставку в анклав воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива, а в конце октября приступил к наземной фазе операции.

Перемирие стороны объявляли для обмена заложниками. Начальник израильского генштаба Герци Халеви заявил 3 декабря, что войска перешли к активным боевым действиям в южной части анклава.