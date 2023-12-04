Берлин, 4 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Вызовы для работы дипломатов России в Германии являются беспрецедентными. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью журналу Berliner Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды Холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности», — приводит издание слова главы дипломатического представительства.

Нечаев пояснил, что положительные моменты в отношениях России и Германии непросто стереть из памяти людей, у России остаётся много друзей в ФРГ. Дипломат указал на то, что германские бизнесмены хотят восстановления хозяйственных связей с Россией, а рядовые жители Германии выступают за нормализацию двусторонних отношений.

Он отметил, что Россия открыта для диалога с Германией, никогда от него не отказывалась.

«Видим запрос со стороны германского бизнеса на восстановление хозяйственных связей, запрос рядовых граждан на нормализацию двусторонних отношений», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, власти Германии 22 апреля решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. 27 мая стало известно, что Москва приняла решение сократить предельную численность сотрудников немецких учреждений в России до 350.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 29 мая назвала ограничения максимальной численности сотрудников немецких дипмиссий ответом на шаги Берлина и подчеркнула, что российская сторона следует принципу взаимности в дипломатии.

МИД Германии 31 мая объявил о том, что отзывает разрешение на работу генконсульств России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, к 31 декабря 2023 года в ФРГ должно остаться одно посольство и одно консульство в Берлине.

С 30 ноября прекратило работу генконсульство Германии в Калининграде, а 1 декабря стало известно о закрытии генерального консульства Германии в Новосибирске.