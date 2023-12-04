Москва, 4 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице, в состоянии его здоровья нет изменений. Об этом 4 декабря сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин

«По поводу выписки пока ничего не могу сказать. Чувствует он себя, как и чувствовал. Новостей пока ни хороших, ни плохих нет», — приводит её слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, о госпитализации 88-летнего артиста стало известно днём 6 ноября. По данным Telegram-канала «112», он упал в обморок в своей квартире в центре Москвы. Приехавшие по вызову медики приняли решение немедленно доставить его в больницу.

Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила информацию о его госпитализации. Она уточнила, что Соломин упал во дворе собственного дома. Он потерял сознание, когда садился в машину, чтобы отправиться в Малый театр на Ордынке.

Внучка артиста Александра 7 ноября уточняла, что врачи подтвердили у него микроинсульт. По её словам, операция ему не требуется, художественного руководителя Малого театра перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии.

Пресс-секретарь театра Таисия Галыгина сообщила 8 ноября, что Соломин находится в палате интенсивной терапии и чувствует себя всё лучше. По её словам, артист перенёс инсульт в лёгкой форме, состояние у него стабильное и он работает удалённо.