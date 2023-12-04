Кишинёв, 4 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. В Кишинёве в троллейбусе пассажирка устроила скандал из-за того, что кондуктор обратилась к ней на русском языке. Об этом рассказал депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Он отметил, что пассажирка открыла окно в троллейбусе, невзирая на мороз и пожилых людей в салоне. Тогда кондуктор обратилась к женщине на русском языке, попросив её закрыть окно. В результате пассажирка начала скандалить из-за того, что кондуктор троллейбуса не говорила с ней по-румынски.

«Достала телефон, начала снимать всех и вся без их позволения, сцепилась с другими пассажирами. Ну что тут скажешь? Спасибо, Майя. С твоей подачи началась вся эта дичь», — написал Цырдя, опубликовав видео инцидента.

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Как передавало ИА Регнум, в начале 2023 года президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании государственным языком румынского вместо молдавского.

Политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин отметил, что в Румынии так же, как и на Украине, язык народов, проживающих на этих территориях, пытаются подогнать под политическую конъюнктуру и создать условия для будущего объединения румынских и молдавских граждан. По его мнению, молдавские власти сегодня пытаются искусственно заставить использовать румынский язык. Так, поскольку сама президент Молдавии, которая является румынкой, приняла решение о признании государственным языком румынского, то всё идёт к масштабному процессу объединения государств, уточнил он.

Лидер оппозиции в Молдавии Илан Шор заявил, что решение властей изменить официальное название языка с молдавского на румынский ведёт к расколу общества и социальному взрыву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если следовать исторической логике, то румынский язык следует назвать молдавским, а не наоборот. Она объяснила, что в исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков. Молдавский — древний язык молдаван, упоминается ещё до XVI века. А вот румынского тогда не было, он оформился только в самом конце XVIII века.