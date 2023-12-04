Москва, 4 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Правительство России утвердило стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет — до 2035 года, сообщил 4 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

Яков Андреев/РИА Новости

«Подписанный документ формирует условия для построения современной, защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, речь идёт о доступе россиян к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места проживания.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Мишустин отмечал, что Россия заняла 55-е место в рейтинге высокоскоростного интернета в мире. Он обратил внимание на то, что за 10 лет объём российского интернет-трафика увеличился более чем в 11 раз.

Премьер заявлял тогда, что в стране необходимо провести модернизацию действующей инфраструктуры связи с применением отечественного оборудования. Он отмечал, что основой функционирования отечественной телекоммуникационной отрасли являются магистральные волоконно-оптические сети, которые применяются для оказания услуг высокоскоростного доступа в интернет и создания каналов мобильной и спутниковой связи. По заявлению премьера, суммарная протяженность линий широкополосного интернета в России превышает 1 млн км.

Мишустин также информировал, что Россия является лидером в Европе и мире по количеству пользователей и доступности интернета. А по результатам 2022 года Россия находится на шестом месте в мире по доступности мобильного и домашнего выхода в Сеть, а также на десятом месте — по числу дата-центров.