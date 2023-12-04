Санкт-Петербург, 4 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего уроженца Литвы по подозрению в осуществлении теракта рядом с военкоматом в Невском районе города в начале сентября. Об этом 4 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что задержан гражданин России Никита С. 1990 года рождения, уроженец Литвы. По словам подозреваемого, он хотел запугать людей, которые могут прийти в военкомат.

Компоненты самодельного взрывного устройства задержанный собирал на месте работы.

В отношении него возбуждено уголовное дело о теракте и о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств. Совокупное наказание может достигать 28 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября самодельное взрывное устройство сработало рядом с военкоматом в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл в Невском районе на улице Крупской. Пострадавших и возгорания не было.