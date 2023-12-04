Москва, 4 декабря, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Актёр, народный артист РФ и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей (СТД) РФ. Об этом стало известно на внеочередном съезде СТД.

Кадр из к/ф «Миллиард». реж. Роман Прыгунов. 2019. Россия

Сообщается, что перед этим остальные кандидаты заявили о самоотводе.

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Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В кино дебютировал как актёр в 1989 году в фильме «Зелёный огонь козы». С 1990 года — актёр и с 1992 года — режиссёр Московского театра Олега Табакова. В апреле 2018 года стал художественным руководителем театра. В «Табакерке» Машков поставил три спектакля — «Звёздный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер».

Он известен своими фильмами «Вор», «Движение вверх», «Русский бунт», «Олигарх», «Распутин», «Родина» и «Экипаж».

В 2022 году жители России, которые прошли опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), включили Владимира Машкова в тройку лучших актёров года.