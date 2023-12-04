Москва, 4 декабря, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Когда Россия выставит свои истребители Су-57 против американских самолётов F-16, которые скоро получит Украина, то преимущество будет на её стороне. Об этом военный обозреватель Майя Карлин заявила в статье для журнала The National Interest.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57», — отмечает Карлин.

Российский истребитель пятого поколения может нести на борту до восьми ракет К-77М класса «воздух-воздух». Возможность синхронизации с наземными радарами обеспечит ему преимущество над американским самолётом, говорится в материале.

Боевые возможности Су-57

Редакция журнала Military Watch ранее указала на кратное превосходство истребителя-невидимки пятого поколения Су-57 над зарубежными аналогами по огневой мощи. Отмечалось также, что самолёт оснащён самым мощным для своего поколения вооружением.

Помимо ракет класса «воздух — воздух», имеющих гораздо большую дальность по сравнению с другими истребителями, Су-57 способен нести и крылатые ракеты большой дальности. Одно из его главных преимуществ — возможность использования ракеты Р-37М. Благодаря этому самолёт способен поражать цели в воздухе на дистанции в два раза больше, чем его американские и китайские «коллеги», указывали обозреватели.

Боевые возможности истребителей пятого поколения Су-57 растут благодаря оснащению машин двигателем второго этапа и внедрению современных технологий, заявили в середине ноября в госкорпорации «Ростех».

Для Су-57 разработана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения, отмечал в октябре информированный источник. Ракета имеет меньшие размеры, при этом её дальность сопоставима с ракетами, которые в российской дальней авиации применяют на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

Кроме того, для Су-57 разработаны мини-беспилотники. Их истребитель сможет нести как на внешней подвеске, так и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Предполагается, что самолёт будет сбрасывать сразу несколько дронов и управлять ими. Такие аппараты, в первую очередь ударные, предназначены для прорыва противовоздушной обороны противника за счёт перегрузки её информационных каналов.

Поставки F-16 Украине

Первыми согласились передать Украине истребители F-16 Нидерланды и Дания. В администрации США подтверждали, что Киев получит боевые самолёты от третьих стран после того, как украинские лётчики пройдут подготовку. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен в августе заявляла, что первые поставки F-16 могут состояться в 2024 году.

В конце ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине истребителей F-16 неизвестны. Он подчеркнул, что самолёты есть, однако всё будет зависеть от сроков подготовки пилотов. При этом Столтенберг признал, что коренным образом переломить ситуацию на поле боя поставки Киеву F-16 не смогут.

Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что система противовоздушной обороны способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву.

Обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также c системой ПВО, отмечали обозреватели портала Modern Diplomacy.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл признал, что поставка Украине истребителей F-16 не сможет кардинальным образом повлиять на расстановку сил в конфликте. Он отметил, что этой точки зрения придерживаются многие представители Пентагона.