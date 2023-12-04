Москва, 4 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Российские военные сбили за сутки 30 украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 4 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск (ЛНР), Пески, Спорное и Александровка (ДНР), Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области», — сказал Конашенков.

Он добавил, что также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Как ранее передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 280 военных и пять бронемашин «Козак». Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).