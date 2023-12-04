Вашингтон, 4 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп ответил актёру и продюсеру Роберту Де Ниро, раскритиковавшего экс-главу государства во время вручения премии Gotham Awards. Трамп считает, что Де Ниро и «другие дураки» уничтожили премию «Оскар». Об этом экс-президент США написал в соцсети Truth Social.

Kyle Mazza/Global Look Press Бывший президент США Дональд Трамп

Вероятнее всего, Трамп перепутал кинопремию с Gotham Awards, на которой и выступил артист.

«Де Ниро должен сосредоточиться на своей жизни, которая представляет собой беспорядок, а не на жизни других. Он стал полным неудачником, а мир наблюдает, ждёт и смеется!» — написал он.

Во время вручении премии Де Ниро зачитал речь с критикой бывшего президента США. По его мнению, Трамп «лгал американцам 30 тыс. раз за четыре года в Белом доме» и он продолжает «лгать в своей новой мстительной кампании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в попытках ограничить и убить свободу слова, подвергнуть цензуре критиков и криминализировать инакомыслие. Как пояснил экс-президент США, политики поставили перед собой цель полностью взять под контроль социальную жизнь американца, что полностью идёт вразрез с демократическими принципами, на которых построено общество в США.

Экс-президент дал обещание, что правлению разрушителей демократии придет конец, если избиратели помогут ему вернуться в Белый дом, и тогда Америка станет свободной страной.