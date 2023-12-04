Москва, 4 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. ВС РФ нанесли огневое поражение силе и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Потери противника составили до 300 военных. Об этом 4 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ

«На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

Также в министерстве добавили, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 280 военных. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря в Минобороны рассказали, что за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации в боях на трёх направлениях украинская армия потеряла до 170 бойцов убитыми и ранеными.

В ведомстве тогда уточнили, что на херсонском направлении Вооружённые силы Украины потеряли до 65 военных, два автомобиля, три артиллерийские установки «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Удары по позициям противника российские силы нанесли в районе Матиясово, Новоселовки в Николаевской области и Тягинки в Херсонской области.