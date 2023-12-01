Калуга, 1 декабря, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Презентация благотворительного проекта «Руки помощи» прошла в Музее космонавтики в Калуге. Целью проекта является привлечение внимания спортивной общественности России к детям с тяжёлыми болезнями, особенностями развития и попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также на организацию сбора денежных средств для лечения и реабилитации детей. Реализует проект футбольный клуб «Калуга» при поддержке благотворительного фонда «Волонтёры-детям» и фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге представили благотворительный проект «Руки помощи»

В октябре 2023 года был проведён конкурс детских рисунков на лучший дизайн-макет вратарского свитера. 175 голкиперов 87 футбольных клубов России проголосовали и определили лучшие эскизы. На основе эскизов, нарисованных воспитанниками калужского Центра абилитации и социальной реабилитации, были изготовлены комплекты вратарской формы. Форма будет выставлена на продажу, средства пойдут на помощь детям.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге представили благотворительный проект «Руки помощи»

«Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют особого внимания, помощи и поддержки, — заявил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.— Родители особенных детей всю свою жизнь посвящают их развитиюи социализации». Он подчеркнул, что общество оставаться в стороне от помощи таким детям. «Мы гордимся нашими спортсменами, в этом году футбольный клуб «Калуга» очень порадовал калужан. А теперь наши спортсмены помогают нуждающимся детям, это заслуживает уважения и поддержки, — отметил Моисеев. — От всей души благодарю инициаторов проекта, уверен он будет успешно реализован и получит широкое распространение».