Москва, 4 декабря, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаку штурмовых групп ВСУ в Харьковской области на купянском направлении. Об этом 4 декабря проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России

Он отметил, что на этом направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Синьковка Харьковской области. Официальный представитель Минобороны РФ отметил, что потери противника на этом направлении составили до 35-ти военнослужащих. Также были поражены три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны 3 декабря сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Липца в Харьковской области. За сутки сутки потери ВСУ на купянском направлении составили до 95 военных. Подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии также ликвидировали живую силу и технику 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области. На этом направлении российские военные также ликвидировали украинскую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.