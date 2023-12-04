Москва, 4 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 100 военнослужащих, а также четыре бронемашины, сообщили 4 декабря в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Приютное Запорожской области», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также шесть единиц техники, в том числе четыре боевые бронированные машины, добавил Конашенков.

Также 4 декабря в Минобороны сообщили, что в минувшие сутки средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в зоне спецоперации 30 беспилотников противника. Кроме того, российские войска отразили атаку штурмовых групп ВСУ на купянском направлении в Харьковской области. Потери противника на донецком направлении составили до 300 человек, на краснолиманском — до 280 человек.

Днём ранее, 3 декабря, Конашенков сообщил, что в минувшие сутки потери ВСУ на южнодонецком, херсонском и запорожском направлениях составили до 170 военнослужащих. На южнодонецком направлении также было уничтожено пять единиц техники противника, в том числе одна боевая машина пехоты и самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».