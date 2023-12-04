Вашингтон, 4 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднималась выше $42 тыс. впервые с 10 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, по данным на 13:52 мск, стоимость биткойна выросла на 6,4%, до $42,05 тыс.

По данным на 14:00 мск, стоимость биткоина немного снизилась, цифровая монета торговалась на уровне $41,930.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря стоимость биткоина превысила отметку в $40 тысяч, что в последний раз происходило 25 апреля 2022 года.

За сутки цена этой цифровой валюты выросла примерно на 2%, а за последний месяц на 15%. С начала 2023 года биткоин прибавил в стоимости более 80%.

На биржах в ночь на 24 октября было зафиксировано резкое увеличение стоимости биткоина — на 14%. Цена криптовалюты тогда превысила 34 тысячи долларов.