Москва, 4 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не будет рассматривать поведение полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши в матче со «Спартаком». Об этом 4 декабря заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Александр Вильф/РИА Новости Бернард Бериша

«КДК не имеет права рассмотреть поведение Бериши, так как судья оценил эпизод жёлтой карточкой», — сказал Григорьянц.

Как сообщало ИА Регнум, во время матча в Грозном Бериша, отдав голевую передачу, подбежал праздновать гол к трибунам соперников. При этом он прыгнул двумя ногами вперёд около главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который после этого толкнул игрока. Судья в результате показал тренеру красную карточку, а футболисту — жёлтую.

«Спартак» прокомментировал эпизод и выразил недоумение, почему судьи, отвечавшие за видеоповторы (VAR) не подсказали главному арбитру Евгению Кукуляку, с чего начался эпизод.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Это была первая победа «Ахмата» над красно-белыми с 2018 года.