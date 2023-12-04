Киев, 4 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 млн снарядов и 350-400 млрд долларов для «деоккупации Украины», пишет 4 декабря «Украинская правда».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Остину озвучили потребность в 17 млн снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всём мире не собрать столько снарядов», — рассказал источник издания, знакомый с содержанием переговоров во время недавнего визита главы Пентагона в Киев.

По его словам, Киев также попросил у Вашингтона 350-400 млрд долларов.

Кроме того, Залужный якобы пожаловался Остину на вмешательство офиса главы киевского режима Владимира Зеленского в управление войсками.

«Украинская правда» также сообщала, что Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного. В материале говорится, что у Зеленского есть два вида ВСУ: «хорошие» во главе с командующим сухопутными войсками Александром Сырским и «плохие», которые подчиняются Залужному. По информации издания, Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими различных родов войск, из-за чего Залужный узнаёт часть информации от своих формальных подчиненных только на ставках, если узнаёт вообще.

Британская газета The Financial Times ранее написала, что Залужный перестал появляться на публике вместе с Зеленским. Отмечается, что Зеленский недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и провёл встречи с различными генералами, при этом среди них не было Залужного.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС едва ли сумеет выполнить обещание поставить Киеву миллион артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года, поскольку с момента предоставления обещания истекла половина срока, а Украина получила лишь 30% от предполагаемого объёма.

Такж, по данным Bloomberg, в администрации президента США сообщили руководителям Конгресса, что заложенные в бюджет средства для оказания помощи Украине закончатся к концу 2023 года. С аналогичным заявлением 30 ноября выступала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По её словам, средства, одобренные в рамках первоначального бюджета на помощь Украине, заканчиваются, и администрация президента США Джозефа Байдена рассчитывает на одобрение законодателями запроса о дополнительной помощи Киеву.