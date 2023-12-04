Симферополь, 4 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Бюджет Республики Крым пополнился на 1,8 млрд рублей в результате продажи национализированного имущества украинских олигархов. Об этом 4 декабря сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

Александр Полегонько/ Известия

«В результате продажи 25 ранее национализированных объектов в казну полуострова поступило 1,86 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными предпосылками данной деятельности послужили политические и моральные аспекты. Помимо этого, предполагается, что новые российские собственники заинтересованы в развитии бизнеса и полуострова, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов отметил, что власти региона намерены продолжить национализацию активов украинских бизнесменов на полуострове. Он добавил, что чиновники не позволят врагам России наживаться в Крыму. По словам Константинова, продажа активов украинского бизнеса помогает существенно пополнить доходную часть бюджета региона.

В середине сентября в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, которые заняли враждебную позицию по отношению к России. Договоры купли-продажи заключили на сумму свыше 815 млн рублей.

В конце октября национализированная квартира семьи Зеленских в посёлке Ливадия в Крыму ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. Новой хозяйкой элитного жилья стала жительница Москвы Ольга Липовецкая. Изначально квартиру общей площадью 119,5 кв. м выставили на торги 7 октября и продавали за 24,6 млн рублей. Лот стал самым востребованным объектом недвижимости, выставленным на торги.