Москва, 4 декабря, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Министерство обороны России предложило поменять требования к состоянию здоровья граждан России, подлежащих призыву на военную службу. Проект документ размещён на федеральном портале 28 ноября.

Petrov Sergey/Global Look Press

Новый проект

Новый документ предполагает внесение изменений в положение о военно-врачебной экспертизе и касается требований к состоянию здоровья граждан РФ при постановке на воинский учёт, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы.

«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — говорится в описании проекта.

Среди нововведений предлагают определить, при каких заболеваниях из 17 категорий гражданам могут присвоить ту или иную категорию годности к военной службе. Однако конкретное описание изменений в ведомстве пока не раскрыли, окончательный вариант планируется сформировать к декабрю 2024 года.

Требования к здоровью сегодня

На сегодняшний день военно-врачебная комиссия определяет каждому призывнику категорию годности исходя из состояния здоровья новобранца.

Сейчас есть пять категорий годности к военной службе:

А — годен;

Б — годен с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен.

Категории В, Г, Д освобождают от службы в Вооружённых силах по призыву.

Предыдущие изменения в ВС РФ

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России. В соответствии с документом, их штатная численность должна составить 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих.

До этого численность Вооружённых сил России достигала 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военных. 21 июня Владимир Путин заявил, что совершенствование ВС РФ продолжится и укрепление армии остаётся приоритетом для России с учётом новых вызовов.